Catanzaro-Cesena 2-0, le pagelle: Pittarello non perdona, Zaro sfortunato. Francesconi disattento

Oggi alle 17:18Serie B
Marta Bonfiglio

Risultato finale: Catanzaro-Cesena 2-0

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Sempre coinvolto con i piedi trema sui pali di Shpendi ma non viene impiegato in parate velenose.

Cassandro 7 - Spinge e lotta con tutto quello che ha. Coraggio e carisma evita rischi e guai.

Antonini 7 - Giocatore essenziale e inesauribile. Un'altra prova entusiasmante davanti ai suoi tifosi.

Brighenti 7 - Attento e preciso. Difficilmente si passa dalle sue parti.

Favasuli 7 - Inarrestabile. Ha motore nelle gambe anche al 97'.

Pontisso 7 - E' un fattore importantissimo per Aquilani. Prestazione di sostanza, le sue giocate non sono mai semplici. Dal 77' Buglio S.V.

Petriccione 7 - Centrocampista totale. Compie il suo dovere con tranquillità. Non va mai in affanno, sa quello che deve fare. Dal 63' Rispoli 6 - Entra con il brivido del rigore, poi lotta fino alla fine.

Cissè 6,5 - Lasciato da solo il più delle volte non riesce a bucare Klinsmann. Asfissiante con i suoi tiri da fuori. Vuole partecipare a tutti i costi alla vittoria. Dal 77' Liberali S.V.

D'Alessandro 6,5 - Prestazione importante. Sempre propositivo oggi è anche molto generoso. Dal 63' Frosinini S.V. Costretto a lasciare il campo dopo una ventina di minuti. dall'85' Di Chiara S.V.

Iemmello 7,5 - Sblocca una sfida complicatissima e dialoga molto bene con i compagni. Vede una prateria e lancia Pittarello.

Pittarello 8 - Protegge tante sfere, gioca con grande sacrificio. Prestazione coronata dal gol che manda in crisi il Cesena.

Alberto Aquilani 7 - Altri 3 punti per una volata pazzesca. La squadra lo segue con grande fiducia e cattiveria. C'è tutto in questo gruppo.

CESENA

Klinsmann 5,5 - Non è colpevole sui gol ma la porta non rimane inviolata.

Zaro 5 - Pittarello è un cliente scomodo. Prova a tenere botta ma è sfortunato sullo scivolone che manda in rete l'avversario. Dal 55' Amoran 5,5 Niente di particolarmente buono ed efficace.

Ciofi 6 - Ha sempre voglia di proporre qualcosa di nuovo. Offre spunti interessanti ma non viene seguito come vorrebbe.

Mangraviti 5,5 - Pasticcia con il reparto, pochi spunti in avanti.

Ciervo 5,5 - Pile scariche da cambiare. Gli avversari corrono il doppio, fa fatica a contenere.

Berti 5 - Poco incisivo, a tratti evanescente. Prestazione da rivedere. Dall'82 Arrigoni S.V.

Bisoli 6 - Non ha paura di prendersi qualche rischio in più, premiata la sua cattiveria. Dal 73' Olivieri S.V.

Francesconi 5 - Si dimentica completamente Iemmello e paga il gol. Disattenzioni importanti.

Frabotta 6 - Sulla corsia mancina non si troppi scrupoli. Avanza con tenacia cercando di servire i palloni in avanti. Dal 55' Magni 5 - Poca sostanza, troppi errori.

Diao 5 - Troppo poco. Molto impreciso e poco reattivo. Non riesce a mettere in difficoltà le maglie avversarie. Dal 55' Blesa 5 - Come tutti i subentrati non porta energia nuova. Blackout.

Shpendi C. 6 - Primo tempo in ombra, sempre ben curato dagli avversari. Dipinge il palo due volte ma non centra lo specchio.

Michele Mignani 5 - Il 2-0 gli taglia le gambe e si fa acchiappare in classifica proprio dagli avversari. Aquilani gli dà una lezione.

