Serie A, la classifica aggiornata: colpo salvezza per il Cagliari. Como sesto

Importantissime vittorie per Como e Cagliari che hanno battuto rispettivamente Lecce e Torino, entrambi in trasferta, facendo punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. Successo per 3-o per i lariani al Via del Mare, con le reti di Nico Paz, Ramon e Douvikas, mentre i sardi hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Vlasic con le reti di Prati e Kilicsoy.

Attualmente la squadra di Fabregas si trova al sesto posto, in attesa della gara del Bologna che potrebbe riscavalcare lo stesso Como, mentre il Cagliari raggiunge quota 18 punti, a +6 dalla zona retrocessione.

Inter 33 (15 partite giocate)

Milan 32 (15)

Napoli 31 (15)

Roma 30 (16)

Juventus 29 (16)

Como 27 (16)

Bologna 25 (15)

Lazio 23 (16)

Atalanta 22 (16)

Sassuolo 21 (16)

Cremonese 21 (16)

Udinese 21 (16)

Torino 20 (16)

Cagliari 18 (17)

Parma 17 (16)

Lecce 16 (15)

Genoa 14 (16)

Verona 12 (15)

Pisa 11 (16)

Fiorentina 9 (17)