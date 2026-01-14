Milan, Allegri tedoforo: "Portare la Fiamma Olimpica grande onore ed emozione intensa"

"Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa”. Massimiliano Allegri tecnico del Milan, commenta così la giornata che lo ha visto protagonista a pochi km da Milanello: “La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli.

Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità. Milano Cortina 2026 sarà un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrarsi al mondo attraverso la forza dello sport.

Negli ultimi 15 anni - ha concluso l’allenatore rossonero - Milano è diventata una delle città più importanti al mondo, con una crescita esponenziale, e questo evento sportivo le darà ancora più lustro”