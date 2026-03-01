Allegri scherza dopo Cremonese-Milan: "Bartesaghi il migliore, uscito al momento giusto"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha avuto modo di scherzare sull'infortunio rimediato dal suo difensore Davide Bartesaghi nell'analisi del post-partita rispetto al successo per 2-0 della sua squadra sul campo della Cremonese.

Parlando infatti della prestazione di Leao nel corso dell'intervista post-gara ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan ha colto la palla al balzo per spendere qualche parola ironica nei confronti del suo calciatore uscito per infortunio. Ha detto Allegri, su Bartesaghi: "Ha avuto occasioni, sta crescendo molto come tutti e si sta muovendo bene da centravanti. È normale che a campo aperto diventa devastante. Pulisic sta rientrando in condizione, il migliore è stato Bartesaghi che è uscito dal campo al momento giusto".

Poco prima, a DAZN, aveva invece detto Allegri: "È stato straordinario perché è uscito nel momento giusto, il merito di questa vittoria è tutto suo. Il derby è una partita meravigliosa nella quale può succedere di tutto, speriamo che domenica i numeri gli diano contro".