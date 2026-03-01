Milan, Allegri: "Prepariamoci per l'Inter. Leao? Ora si muove da vero centravanti"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan al termine della partita vinta dalla sua squadra sul campo della Cremonese con il risultato finale di 0-2, ha commentato l'andamento del match dello Zini ai microfoni di Sport Mediaset: "Era importante tornare a vincere, non subire gol: nelle ultime tre lo abbiamo sempre subito. Soprattutto ritroviamo la vittoria dopo il Parma che chi aveva lasciato un po' di strascichi: infatti la squadra nei primi 20-25 minuti, contro una buona Cremonese, ha trovato un po' di difficoltà".

Come si spiega il numero di occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo?

"È il calcio. Ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si fa gol al primo colpo. I ragazzi però sono stati molto bravi, sia i titolari che i subentrati".

Leao è tornato al gol giocando largo a sinistra nel 4-3-3. Che ne pensa?

"L'ultima era un'occasione a campo aperto, non c'era nessuno. Ora fa dei movimenti da vero centravanti e si è comportato bene nel primo tempo: nel secondo ha fatto una posizione un po' più esterna. Lui, Pulisic e Nkunku sono tecnicamente molto bravi: quando li hai basta che si mettano a disposizione della squadra e va tutto bene".

Adesso il derby, possibile riaprire la corsa Scudetto arrivandoci a -10 dall'Inter?

"Prepariamola e divertiamoci che è una bellissima giornata. Sorprese non ce ne sono: vediamo i giocatori che abbiamo a disposizione e ci prepariamo al meglio".