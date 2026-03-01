Milan, Allegri: "Cancellata la sconfitta di Parma". E rassicura sulle condizioni di Bartesaghi

Una vittoria sofferta, ottenuta solo nel finale, ma che permette al Milan di consolidare il secondo posto e restare a 10 punti dall'Inter. Allo Zini i rossoneri battono la Cremonese 0-2 grazie ai due gol in pieno recupero di secondo tempo siglati da Pavlovic e Leao. Queste le parole di Massimiliano Allegri a Milan TV: "Erano tre punti importanti dopo la sconfitta contro il Parma. Uscire da qui con un risultato negativo sarebbe stato brutto. Abbiamo cancellato la sconfitta con il Parma. I ragazzi sono stati bravi, all'inizio eravamo un po' nervosi".

Allegri ha poi parlato di Rafa Leao e ha fatto il punto sulle condizioni di Bartesaghi, uscito non al meglio nel finale: "Leao è in crescita, così come Pulisic. Fullkrug e Nkunku sono entrati bene. Vincere oggi era importante per la classifica, vuol dire avere una vittoria in meno da ottenere per arrivare al nostro obiettivo. Ora prepariamoci al meglio per il derby. Bartesaghi? Ha avuto un crampo. E' un ragazzo che sta facendo bene ed ha ancora ampi margini di miglioramento".

Infine, il tecnico livornese si è espresso sul momento dei suoi: "Dovevamo vincere per cancellare il ko con il Parma. Nei primi 20 minuti eravamo un po' nervosi, poi la Cremonese è calata e abbiamo fatto meglio".