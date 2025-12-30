Milan, altre idee per il mercato di gennaio: occhi su Marusic. Tare lo conosce bene

Il Milan promette di essere una delle squadre più attive nel calciomercato invernale che per la Serie A comincerà il prossimo 2 gennaio. Non solo in attacco, dove la dirigenza del Diavolo ha già regalato Fullkrug come secondo centravanti per Allegri (a fargli posto sarà uno tra Gimenez, ai box dopo un avvio di stagione da 0 gol in campionato, e Nkunku che piace al Fenerbahce del suo mentore Tedesco) e si sta muovendo anche su profili giovani e futuribili quali Kostic e Cherif, ma anche in altre zone del campo.

Per quanto riguarda un eventuale acquisto per le fasce del Milan, ecco che spunta adesso un nome nuovo, quello di Adam Marusic. In scadenza con la Lazio al prossimo 30 giugno, il laterale montenegrino è finito nel mirino del Milan, con il DS rossonero Tare (lo stesso dirigente che tra l'altro lo ha portato a suo tempo nella Capitale) che studia approfonditamente il suo dossier. Lo riporta il Corriere della Sera.

La Lazio dal canto suo sta lavorando da diverso tempo a fari spenti per assicurarsi la permanenza di Marusic, tornato ad occupare un ruolo chiave nella squadra sia prima con Tudor che oggi nel Sarri 2.0. Ora che gli organi di controllo finanziario hanno dato il via libera ai biancocelesti per avere campo libero sia per quanto concerne gli acquisti che sui rinnovi, a Formello sono pronti ad accelerare per blindarlo.