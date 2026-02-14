Lazio, Marusic: "Abbiamo una squadra molto competitiva per il prossimo anno"

Alla Lazio non riesce il quarto risultato utile consecutivo, battuta per 0-2 in casa dall'Atalanta grazie alle reti, una per tempo, realizzata prima da Ederson e poi da Zalewski. Al termine del match, per analizzare la sconfitta, si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore Adam Marusic. Queste le sue parole: "Una partita difficile ma siamo stati dentro tutto il tempo creando tante occasioni senza far gol, questo ci manca, dobbiamo essere più cattivi sotto porta".

Sul record di presenze: "Per me è importante, ho sempre dato tutto, alla fine superare leggente come Immobile e Sergej è una cosa importante, spero di poter farne anche altre".

Infine, sul futuro: "Ho firmato per altri due anni, sono sicuro che con i nuovi alla fine possiamo avere una squadra molto competitiva per il prossimo anno. Sono tutti giovani e saranno troppo importanti per noi, per questa squadra".