Lazio, Marusic: "Raggiungere 341 partite è importante per me". E chiama a raccolta i tifosi
Adam Marusic, terzino della Lazio, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Raggiungere 341 partite con questa maglia è un traguardo importante per me, esattamente come fece Segej, che è un fratello. Siamo stati dentro la partita ma non siamo riusciti a fare gol".
Avete bisogno dei tifosi?
"Per noi sono importanti, vedere lo stadio vuoto pesa per chiunque. Adesso abbiamo bisogno di loro".
