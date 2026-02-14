Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, appello ai tifosi di Marusic: "Tornate, abbiamo bisogno di voi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:06Serie A
Lorenzo Beccarisi
20.10 - La Lazio non riesce a dare continuità al passaggio del turno in Coppa Italia e cade 2-0 in casa contro l'Atalanta. Ederson nel primo tempo su calcio di rigore e Zalewski nella ripresa condannano la squadra di Maurizio Sarri all'ottava sconfitta in Serie A. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Adam Marusic interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

21.00 - È iniziata la conferenza stampa di Adam Marusic.

Che effetto fa giocare in uno stadio così? Cosa pensi del rigore?
"Sul rigore non l'ho visto. È brutto giocare senza tifosi, sono qui da nove anni e non era mai capitato, quando c'è la gente hai più voglia di dare il massimo per questa maglia. Sono sicuro che con i tifosi oggi sarebbe stata un'altra partita".

Dele-Bashiru può essere importante come mezzala nella catena di destra?
"Noi stiamo lavorando in allenamento sulle sue caratteristiche, è un giocatore molto veloce che deve cercare la profondità come a Bologna. Per lui è più facile fare questo movimento".

Cosa pensi della gestione del VAR?
"Queste sono cose che devono gestire gli arbitri. Io posso solo commentare gli episodi se li vedo, quelli di oggi non li ho visti".

Hai la sensazione che la squadra valga più dei punti che avete in classifica?
"Si, specialmente dopo queste tre partite in sei giorni ho la sensazione che siamo in crescita. Non era facile anche con i nuovi giocare tre partite così importanti in sei giorni, adesso dobbiamo seguire l'allenatore e le prossime partite saranno importanti per noi e per capire i giocatori che potranno essere pronti per il prossimo anno".

Hai menzionato Milinkovic in precedenza, è mai successo che ti abbia fatto una battuta su un suo possibile ritorno?
"Si, sicuramente parliamo ogni giorno, per me è come un fratello. Lui purtroppo ha firmato ancora due anni lì, posso sperare nel suo ritorno tra qualche anno e penso che sarebbe una cosa giusta, lui sa quanto i tifosi gli vogliono bene. C'è la possibilità, tutto è aperto ma non posso essere certo su questo".

Marusic conclude con un appello ai tifosi.
"Voglio solo dire a nome di tutta la squadra che abbiamo bisogno dei tifosi, spero che possano tornare per darci una mano in questo finale di stagione".

21.06 - È terminata la conferenza stampa di Adam Marusic

