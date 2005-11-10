Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? I giocatori sono gli stessi. Ramos? Non sono preoccupato"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 17:33Serie A
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11.10.2026 17:33Serie A
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Ruben Amorim, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo:
Il Milan non vince al Mapei Stadium dal 2022
"Mi hanno detto che è un campo difficile in cui giocare, ma è anche lo stadio dell'ultimo scudetto. Alti e bassi col recente passato ma oggi è un'altra storia".
Partita importante per restare sulla scia dell'Inter
"Per il Milan ogni partita è importante, questo è il fardello che ci portiamo".
Milan oggi con la difesa a 4
"Non so, vedremo cosa sarà se 3 o 4, i giocatori sono gli stessi. Possiamo essere aggressivi indipendentemente dalla difesa".
Su Gonçalo Ramos
"Non sono preocciupato dei gol di Ramos. Se miglioriamo come squadra tutti segneranno più gol".
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