Il primo tempo sembrava ripercorrere le disastrose ultime partite europee del Milan, ma nel secondo, subito dopo il 2-0 greco, il Milan ha rialzato la testa e si è ricordato di ciò che aveva chiesto Amorim alla vigilia del match contro l'Olympiacos: la giusta mentalità. Perché è solo con la testa giusta che, in certe competizioni e contro certi avversari, può venire fuori senza troppi problemi la maggiore qualità tecnica dei rossoneri.

LE PAROLE DI AMORIM

E così è stato. E Amorim batte sempre su quel punto, anche dopo la partita: “Vincere in rimonta è una bella sensazione. Se guardate la partita col Benfica abbiamo avuto diverse opportunità, avevamo creato di più. La nostra fiducia aumenterà. Questo risultato cambia sicuramente il nostro futuro. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma abbiamo fatto di nuovo tanti errori e dobbiamo migliorare. Ma abbiamo recuperato tanti giocatori, è stata una serata positiva. Meglio finire le partite così, vincendo ovviamente. Abbiamo tanto da fare per essere una squadra molto forte, ma lo spirito c’è. È l’inizio di qualcosa. Penso che quello della mentalità sia il problema più grande: concentrarci sui piccoli dettagli come i piazzati, la difesa della porta, le giocate da fare. Arriva col tempo e l’esperienza. Ok l’aspetto tecnico, ma la concentrazione è la cosa più importante. È difficile giocare a livello fisico ogni tre giorni, ma è ancora più difficile avere sempre questa pressione di dover vincere".