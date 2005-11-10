Da 2-0 a 2-4, quando il Milan sembrava alle corde e ad un passo dall'ennesimo ko in Europa League, la squadra ha tirato fuori l'orgoglio e ha battuto in rimonta l'Olympiakos. Al termine del match, Ruben Amorim ha analizzato così la prestazione: "Non abbiamo iniziato bene, ma non è successo solo a noi. Ho sentito che anche lo staff credeva che potessimo ribaltare questa partita insieme ai nostri tifosi. Penso che dobbiamo migliorare nella concentrazione sulla gara. Sappiamo che è difficile giocare tre partite in tre giorni e dover vincere sempre. Lo sappiamo, ma abbiamo ancora una strada lunghissima da fare per diventare quella squadra, anche se ci stiamo avvicinando. Non è facile soffrire un po' durante la partita, giocando in trasferta, ma siamo riusciti a superare tutto e a vincere. Se guardiamo tutti i dati, possiamo vedere che siamo cinici, ed è una cosa importante per una squadra, ma dobbiamo creare di più. Oggi abbiamo creato. Abbiamo avuto una grande occasione per chiudere la partita prima, con un quattro contro uno. Forse era troppo facile e non abbiamo segnato, ma ovviamente è una buona caratteristica che dobbiamo mantenere".

Il portoghese ha poi elogiato la prestazione di Hutchinson, MVP del match con un gol e due assist: "Sono davvero felice per lui. Ha bisogno di fiducia. Crediamo in lui, questo è chiaro. L'abbiamo portato al Milan dopo una stagione in cui non ha giocato molto. Penso che abbia il potenziale per fare di più. Sono sempre concentrato su ciò che deve fare, ma oggi facciamo i complimenti ad Hutchinson. Ha cambiato la partita. Ha segnato un gran gol. Le nostre transizioni erano Hutchinson che portava palla, quindi ha fatto una buona partita, ma ripeto, penso che possiamo fare molto meglio".

Infine, sul successo che serve come boccata d'ossigeno per una classifica che resta complicata, Amorim ha aggiunto: "È davvero importante, se guardiamo i punti, oggi era davvero importante. Abbiamo altre tre partite in questa competizione, ma sono preoccupato per il Cagliari. Sono solo concentrato. Abbiamo una finale lunedì. Ci sono alcuni giocatori davvero stanchi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno dei giocatori a Milanello, ma in questo momento si pensa al Cagliari, non a questa competizione".