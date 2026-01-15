Milan, Bartesaghi: "Le partite sono tutte diverse, oggi meno tiri ma più letali sotto porta"
L'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro il Como vinta 1-3 e valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A.
Ci racconti l'intervallo?
"Serviva cambiare atteggiamento e prendere più coraggio, abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Dovevamo fare un secondo tempo importante anche sul piano fisico, le nostre caratteristiche lo impongono".
Gara più tattica del solito?
"Stavo un po' più basso, cerchiamo di dare il massimo tutti i giorni. Nel secondo tempo ho fatto meno spinte, loro mettevano tanti cross e dovevamo difendere il risultato".
Ci racconti questi giorni con 3 gare ravvicinate?
"Era fondamentale fare una partita di questo genere sul piano caratteriale. Le partite sono tutte diverse, oggi abbiamo fatto meno tiri ma siamo stati più letali sotto porta".
