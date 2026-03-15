Milan, che tonfo all'Olimpico: prima trasferta persa in campionato dopo 9 vittorie e 5 pareggi
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Il Milan cade all’Olimpico contro la Lazio e interrompe una lunga striscia positiva lontano da San Siro. La sconfitta per 1-0 segna infatti la prima trasferta persa dai rossoneri in questo campionato, dopo un percorso esterno fin qui quasi impeccabile.
Come evidenziato da Opta Paolo su X, la squadra di Massimiliano Allegri era rimasta imbattuta nelle precedenti 14 partite fuori casa, collezionando 9 vittorie e 5 pareggi prima dello stop arrivato nella sfida contro i biancocelesti.
Una caduta che pesa anche in classifica: il Milan non solo perde l’imbattibilità in trasferta, ma fallisce anche l’occasione per riaprire la corsa scudetto, restando a otto punti di distanza dalla vetta dopo una serata complicata all’Olimpico.
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