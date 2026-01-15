Milan, De Winter parte da centrale di sinistra: "Cambia la posizione, ma stesso calcio"
Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Como valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A.
Partita in cui non dovrete sbagliare una lettura.
"Come ogni partita. Difendiamo di squadra e proviamo a non subire gol: sarà così anche stasera".
Cosa cambia da centrale di sinistra?
"Cambia il posto, ma il calcio rimane lo stesso. Cerco di fare il mio e l'importante e che gioco e posso aiutare la squadra".
