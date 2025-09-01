TMW
Milan, ecco il giovane rinforzo per la difesa di Allegri. Arrivato Odogu per visite e firma
Arrivato il nuovo rinforzo del Milan per la difesa, il giovane David Odogu (19 anni), centrale classe 2006 che i rossoneri prelevano a titolo definitivo dal Wolfsburg per un'operazione che dovrebbe essere di circa 10 milioni di euro.
Di seguito, e nell'immagine dell'articolo, Odogu appena arrivato a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare il contratto con il Milan.
