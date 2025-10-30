Cagliari, Adopo al 45': "Grandissimo primo tempo, ecco cosa sta mancando per vincere"
Michel Adopo, centrocampista dal Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Sassuolo: "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ci sta mancando un po' l'ultimo passaggio. Dobbiamo cercare di fare meglio per vincere la partita".
Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Pianese, Gorelli: "Il girone di ritorno sarà più difficile, serve fare quanti più punti possibile adesso"
