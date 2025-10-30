Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari, Adopo al 45': "Grandissimo primo tempo, ecco cosa sta mancando per vincere"

Cagliari, Adopo al 45': "Grandissimo primo tempo, ecco cosa sta mancando per vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:33Serie A
Marco Pieracci

Michel Adopo, centrocampista dal Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Sassuolo: "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ci sta mancando un po' l'ultimo passaggio. Dobbiamo cercare di fare meglio per vincere la partita".

Articoli correlati
Zortea e Piccoli via da Cagliari. Adopo: "Giusto così, se è quello che volevano" Zortea e Piccoli via da Cagliari. Adopo: "Giusto così, se è quello che volevano"
Adopo scherza su Felici: "Ho letto che era stato ceduto, l'indomani l'ho ritrovato... Adopo scherza su Felici: "Ho letto che era stato ceduto, l'indomani l'ho ritrovato in spogliatoio"
Adopo sicuro: "Scudetto all'Inter, è fortissima". E su De Bruyne: "Due mesi e vedrete"... Adopo sicuro: "Scudetto all'Inter, è fortissima". E su De Bruyne: "Due mesi e vedrete"
Altre notizie Serie A
Cagliari, giallo pesante rimediato da Obert: era diffidato e salterà la sfida con... Cagliari, giallo pesante rimediato da Obert: era diffidato e salterà la sfida con la Lazio
Spalletti-Juve, in Spagna: "Situazione così disperata, molti credono possa essere... Spalletti-Juve, in Spagna: "Situazione così disperata, molti credono possa essere l'uomo giusto"
Il Sassuolo sblocca la gara con una gran punizione di Laurienté: è 0-1 col Cagliari... Il Sassuolo sblocca la gara con una gran punizione di Laurienté: è 0-1 col Cagliari al 54'
Pisa-Lazio, le formazioni ufficiali: Basic ancora titolare, davanti c'è Dia, novità... Pisa-Lazio, le formazioni ufficiali: Basic ancora titolare, davanti c'è Dia, novità Pellegrini
Cagliari, Adopo al 45': "Grandissimo primo tempo, ecco cosa sta mancando per vincere"... Cagliari, Adopo al 45': "Grandissimo primo tempo, ecco cosa sta mancando per vincere"
Casale Monferrato, la prima Cenerentola del calcio continua a vivere... in una bottega... Casale Monferrato, la prima Cenerentola del calcio continua a vivere... in una bottega di biscotti
Spalletti è andato alla Juve con il Napoli tatuato addosso. Come avrebbe fatto chiunque... Spalletti è andato alla Juve con il Napoli tatuato addosso. Come avrebbe fatto chiunque
Il VAR dice no a Seba Esposito, Caprile a Thorstvedt e Volpato: 0-0 al 45' tra Cagliari... Il VAR dice no a Seba Esposito, Caprile a Thorstvedt e Volpato: 0-0 al 45' tra Cagliari e Sassuolo
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Isaksen confermato dal 1'
2 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
3 Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté
4 Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova
5 Juventus, composto lo staff di Spalletti: Domenichini vice, Sinatti preparatore atletico
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Come giocherà la Juventus? Spalletti può tornare al modulo che lo ha reso celebre
Immagine top news n.1 Juventus, i dettagli del contratto di Spalletti: domani alle 12 la prima conferenza stampa
Immagine top news n.2 Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: ecco l'annuncio
Immagine top news n.3 Jashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso la Roma
Immagine top news n.4 L'Inter ritrova Thuram: il francese ha iniziato l'allenamento in gruppo. Il punto
Immagine top news n.5 Juventus, concluse le visite di Spalletti al J|Medical: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.6 Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Immagine top news n.7 Il giorno di Spalletti alla Juventus: oggi firma e primi passi, tutto quello che c'è da sapere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Il Ravenna si è creato una vera occasione. E vuol provarci davvero a salire in B"
Immagine news Serie A n.2 Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti-Juve, in Spagna: "Situazione così disperata, molti credono possa essere l'uomo giusto"
Immagine news Serie A n.2 Il Sassuolo sblocca la gara con una gran punizione di Laurienté: è 0-1 col Cagliari al 54'
Immagine news Serie A n.3 Pisa-Lazio, le formazioni ufficiali: Basic ancora titolare, davanti c'è Dia, novità Pellegrini
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Adopo al 45': "Grandissimo primo tempo, ecco cosa sta mancando per vincere"
Immagine news Serie A n.5 Casale Monferrato, la prima Cenerentola del calcio continua a vivere... in una bottega di biscotti
Immagine news Serie A n.6 Spalletti è andato alla Juve con il Napoli tatuato addosso. Come avrebbe fatto chiunque
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Mantova annuncia il nuovo Ds: ecco Rinaudo. Si avvarrà della collaborazione di Bogdani
Immagine news Serie B n.2 Mantova, ore contate anche per mister Possanzini? Prima la nomina del nuovo Ds
Immagine news Serie B n.3 Verratti e l'avventura da socio del Pescara: "Un modo per restituire qualcosa al club"
Immagine news Serie B n.4 Solo due “stakanovisti” di movimento in Serie B: Imperiale e Zaro sempre in campo
Immagine news Serie B n.5 Spezia, non c'è pace fra i pali: 4 interpreti diversi in un anno e mezzo. Chi contro il Monza?
Immagine news Serie B n.6 Mantova, l'addio con Botturi. È stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Il Ravenna si è creato una vera occasione. E vuol provarci davvero a salire in B"
Immagine news Serie C n.2 Rinforzo di esperienza per la difesa del Picerno. Arriva lo svincolato Gemignani
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Gorelli: "Il girone di ritorno sarà più difficile, serve fare quanti più punti possibile adesso"
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, Massi dopo la vittoria sull'Ascoli: "Nel primo tempo potevamo stare 4-0"
Immagine news Serie C n.5 Picerno, innesto dagli svincolati per la difesa: fatta per l'ex Lucchese Gemignani
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, problema a un piede per Benassai. Il centrale resterà fuori alcune settimane
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.5 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…