Milan, ecco il rinforzo giovane per la difesa. Depositato il contratto di Odogu
Ufficiale il nuovo difensore giovane in arrivo per il Milan, il classe 2006 David Odogu prelevato dal Wolfsburg. Depositato in Lega Serie A il contratto del centrale, che arriva a titolo definitivo dal club di Bundesliga per circa 10 milioni di euro.
