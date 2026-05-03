Milan, fischi dei tifosi: aspettavano sotto la curva, ma Maignan ha "fermato" la squadra

Una prestazione difficile da commentare quella del Milan sul campo del Sassuolo questo pomeriggio, che ha generato il ko per 0-2, perdendo anche la matematica certezza della qualificazione in Champions. La classifica resta cortissima, la Roma in caso di successo sulla Fiorentina andrebbe a -3 e una pressione del genere a tre partite dalla fine del campionato non l'avrebbe voluta Massimiliano Allegri.

I tifosi rossoneri non hanno perdonato al termine del match del Mapei Stadium, specialmente quando la squadra non si è diretta sotto la curva degli ospiti: i giocatori del Milan si sono fermati a metà campo e si stavano per avviare verso la curva dei tifosi. L'intensità dei fischi è aumentata e a un certo punto Mike Maignan, da capitano, ha indicato ai compagni di fermarsi e di rientrare nello spogliatoio, secondo quanto rivelato da Gazzetta.it. Questo gesto però non è stato gradito dai sostenitori presenti allo stadio, che si sono fatti ancora più sentire.

Intervenuto riguardo i tifosi e la rabbia manifestata, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha parlato così nel post-partita a DAZN: "Siamo andati a salutarli perché ci hanno sostenuto tutta la partita, meritavamo i fischi ed è giusto siano arrabbiati. Quando si perde, è anche giusto sia così, che esprimano la loro delusione. C'è poco da dire, non vedo nulla di strano".