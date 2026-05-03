Quando c'è il Milan ci sono rigori. E contro il Sassuolo è una sfida a blocchi

Il Sassuolo per la gloria. La squadra allenata da Grosso ha portato avanti un buon campionato di metà classifica e non è mai stato in affanno. Si trova vicino a raggiungere i 50 punti in questo torneo che possono rappresentare un’ottima base di partenza per la prossima stagione. Senza contare che l’ottavo posto, che garantirebbe il fatto di essere una testa di serie nella prossima Coppa Italia, non è molto distante, anzi.

Il Milan cerca il lasciapassare definitivo alla prossima Champions League. E’ indubbio che il gruppo allenato da Allegri sia in calo dopo l’interruzione della lunga serie di 24 risultati utili di fila. Due vittorie, un pari e tre sconfitte nelle ultime sei per i rossoneri.

Tre-sei-due. Il Sassuolo ha vinto le prime tre sfide interne in campionato contro il Milan…poi stop. Dieci anni fa è arrivata l’ultima affermazione in casa contro i rossoneri. Dopodiché ci sono stati sei successi dei diavoli e due pareggi nelle ultime due partite. In sostanza si va a blocchi in questa sfida.

Quella del Milan è la miglior difesa del campionato con 27 gol subiti e per ben 15 volte Maignan è uscito dal campo con la propria porta imbattuta. C’è però chi ha fatto meglio in questo senso perché l’Inter può vantare 16 clean sheets e il Como, dopo lo 0-0 col Napoli, ben 17.

Dove c’è Milan, c’è rigore. Tra quelli avuti a favore (7) e quelli contro (8), abbiamo assistito a ben 15 penalty durante le partite dei rossoneri. E abbiamo visto anche tanti errori. Due i tiri dagli undici metri falliti dalla squadra di Allegri, mentre tre li hanno sbagliati gli avversari contro il Milan (due parati da Maignan).

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

11 incontri disputati

3 vittorie Sassuolo

2 pareggi

6 vittorie Milan

15 gol fatti Sassuolo

22 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Milan 4-3, 19° giornata

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2023/2024 Serie A Sassuolo vs Milan 3-3, 32° giornata