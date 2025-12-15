Milan, fumata bianca per il rinnovo di Saelemaekers: l'accordo tra le parti è totale

Buone notizie in arrivo in casa Milan, perché sembra ormai davvero ai dettagli, anche qualcosa di più, il rinnovo con i rossoneri di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga è uno dei punti fermi del Diavolo 2.0 secondo Allegri, tanto da non avere di fatto un vero e proprio sostituto, considerando che Athekame ancora non è riuscito a inserirsi al meglio nella sua nuova dimensione.

E adesso il Milan è pronto a mettere nero su bianco la centralità di Saelemaekers nel suo progetto, con un rinnovo di contratto che ne estenda la durata del vincolo e ne riconosca anche l'importanza mediante adeguamento dello stipendio al belga. Allo stato attuale, il tuttofare della corsia classe '99 è legato ai rossoneri da un contratto di poco superiore al milione di euro netto all'anno e in scadenza tra un anno e mezzo circa, il 30 giugno del 2027.

Saelemaekers è pronto adesso a veder esteso ufficialmente il proprio contratto con il Milan, secondo quanto si apprende dal portale specializzato MilanNews.it, nei giorni scorsi è stato raggiunto l'accordo totale tra le parti e, di fatto, si attende solo che venga comunicato l'avvenuto rinnovo del vincolo. Stando alle informazioni in nostro possesso, il nuovo stipendio di Saelemaekers con il Milan si aggirerà attorno ai 4 milioni di euro netti a stagione.