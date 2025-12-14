Milan, Saelemaekers al 45': "Possiamo essere più pericolosi, bisogna segnare ancora"

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Sassuolo: "Possiamo essere più pericolosi come in occasione del pareggio, adesso proveremo a rifarlo di nuovo perché è troppo importante per noi".