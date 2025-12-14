Milan, Saelemaekers al 45': "Possiamo essere più pericolosi, bisogna segnare ancora"
TUTTO mercato WEB
Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Sassuolo: "Possiamo essere più pericolosi come in occasione del pareggio, adesso proveremo a rifarlo di nuovo perché è troppo importante per noi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"