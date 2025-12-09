Saelemaekers come Raygun: la "breakdance" dopo il pestone di Anjorin è virale

E via di breakdance. È il commento più gettonato sui social per descrivere la scenetta che ha visto protagonista Alexis Saelemaekers, ieri durante Torino-Milan. L’esterno belga è stato raggiunto da un pestone sulla caviglia da parte di Faustino Anjorin: il centrocampista granata è stato ammonito da Chiffi, ma a fare notizia è stata la reazione dell’ex Roma e Bologna.

Saelemaekers, che poi è riuscito a rimanere in campo e completare la partita - rendendosi protagonista anche con l'assist del 2-2 -, si è infatti contorto a terra in preda al dolore. Che sicuramente ha provato, intendiamoci, ma le simil-convulsioni viste allo stadio Olimpico Grande Torino non hanno mancato di suscitare ilarità sui social.

“Dalla regia mi avvisano che Saelemaekers si è dato alla breakdance. Pure con successo aggiungo io”. È il commento di un utente su X, e c’è chi, con la didascalia “Viene leggermente sfiorato”, pubblica il video di Rachael Gunn, atleta di breakdance australiana - Raygun il suo nome d’arte - diventata virale alle Olimpiadi di Parigi 2024 per le sue evoluzioni abbastanza improbabili. C’è chi, più che ironia, fa la morale: le reazioni esagerate ai falli sono una costante del campionato, criticata anche dal gruppo arbitrale e dal designatore Gianluca Rocchi. Anche se questo caso sembra una via di mezzo: i tacchetti di un altro giocatore di Serie A sulla caviglia fanno sicuramente male. Magari non così tanto.