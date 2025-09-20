Milan, Gabbia: "Bella serata, godiamoci questo momento. Poi testa alla Coppa Italia"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sull'Udinese: "E' una bella soddisfazione, dobbiamo dimostrare in ogni partita, è stata una bella serata e ce la godiamo. Da domani penseremo alla Coppa Italia che è un nostro obiettivo".