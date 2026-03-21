Milan, c'est fantastique! I francesi salgono in cattedra, da 1-1 a 3-1 in 2 minuti

Uno-due letale del Milan che si porta sul 3-1 contro il Torino. Adrien Rabiot al 54' riporta avanti il Diavolo: bella azione corale del Diavolo con Modric che verticalizza per Pulisic, l'americano dalla destra mette in mezzo e trova il francese bravissimo a leggere l'azione e a spingre in rete. Proprio contro il Toro, all'andata, Rabiot aveva segnato il suo primo gol in campionato. Ora sale a 5.

Un minuto dopo il tris con Fofana. Il francese riceve in area da Athekame, controlla di sinistro e pur essendo circondato da tre difensori ha il tempo di sistemarsi la palla sul destro e calciare, superando Paleari.