Fiorentina, Fagioli è un punto fermo: si ascolteranno solo offerta da 35 milioni a salire

Nella Fiorentina del futuro, indipendentemente dall’allenatore che sarà scelto, Nicolò Fagioli rimarrà un punto fermo: secondo l'odierna odierna de La Repubblica, infatti, il club è pronto a dire di no a tante delle offerte che arriveranno. Manifestazioni di interesse che sono già pervenute, a cominciare dal Milan.

Per la Fiorentina vale almeno 35 milioni

Allegri, primo sponsor nel trasferimento di Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina nel gennaio del 2025, lo accoglierebbe a braccia aperte in rossonero, ma la Fiorentina farà muro e ascolterà solo maxi offerte, che andranno a superare di gran lunga, almeno il doppio, i 17 milioni, bonus inclusi, che sono serviti per l’acquisto. Difficile che i rossoneri investano altri 35 milioni sul centrocampo dopo gli arrivi di Ricci, Rabiot e Jashari di pochi mesi fa. A meno di sorprendenti cessioni...

Fagioli totalmente concentrato sul campo

Il giocatore da par suo è totalmente concentrato sul finale di stagione, per chiudere al meglio un anno che lo ha visto protagonista in tutto e per tutto ed è grato alla Fiorentina per la riconoscenza avuta in un momento complicato, anche da un punto di vista personale nei giorni in cui era stato accostato nuovamente a un filone scommesse per il quale aveva già ampiamente pagato.