Milan in bambola, Torino avanti 2-0 al 17': Zapata torna al gol dopo 14 mesi
Raddoppio del Torino, segna Duvan Zapata al 17'. Milan completamente in bambola all'Olimpico-Grande Torino. Grande ripartenza dei granata su pallone perso da Nkunku, Vlasic si avvia verso il limite dell'area e scarica verso destra per Zapata che prende la mira e scarica un rasoterra di destro che finisce tra le gambe di Pavlovic e supera Maignan. Il colombiano non segnava da 14 mesi, dal 5 ottobre 2024 contro l'Inter, partita in cui poi si infortunò gravemente.
