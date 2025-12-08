Bari, Vivarini: "Prendo bene il pari. L'obiettivo è la salvezza"

Le parole dell'allenatore del Bari Vincenzo Vivarini riportate da Labaricalcio.it al termine della sfida contro il Pescara terminata per 1-1.

"Prendo bene il pareggio perché a volte da queste gare torni a casa a mani vuote. Il Bari ha sbagliato tantissimi gol. L’inizio gara è stato davvero brutto, con il Pescara che ha preso in mano le redini del match. Oggi ho messo a fuoco altre problematiche, l’obiettivo è la salvezza. Quando c’è paura di aggredire o pressare alto... Mi dispiace per Moncini, spero non si butti giù. Spero prevalga la sua cattiveria perché ci serve per il futuro. L’espulsione? L’arbitro ha interpretato male un mio gesto".