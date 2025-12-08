Bari, Vivarini: "Prendo bene il pari. L'obiettivo è la salvezza"
TUTTO mercato WEB
Le parole dell'allenatore del Bari Vincenzo Vivarini riportate da Labaricalcio.it al termine della sfida contro il Pescara terminata per 1-1.
"Prendo bene il pareggio perché a volte da queste gare torni a casa a mani vuote. Il Bari ha sbagliato tantissimi gol. L’inizio gara è stato davvero brutto, con il Pescara che ha preso in mano le redini del match. Oggi ho messo a fuoco altre problematiche, l’obiettivo è la salvezza. Quando c’è paura di aggredire o pressare alto... Mi dispiace per Moncini, spero non si butti giù. Spero prevalga la sua cattiveria perché ci serve per il futuro. L’espulsione? L’arbitro ha interpretato male un mio gesto".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire una città intera"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile