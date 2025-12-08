Si è sbloccato l'Hellas Verona, con i colpi di Sogliano da 2 milioni totali e già protagonisti

Sabato sera l'Hellas Verona ha finalmente spezzato la maledizione che andava avanti ormai da 13 partite e, al quattordicesimo tentativo, è riuscito a raccogliere la tanto attesa e agognata prima vittoria del suo cammino in questa Serie A. Il 3-1 all'Atalanta porta al suo interno la firma di due dei principali protagonisti di questo Hellas Verona, due intuizioni purissime firmate ancora una volta Sogliano.

Il primo ad andare a segno nel 3-1 dell'Hellas all'Atalanta è stata forse la scoperta più a sorpresa, quel Rafik Belghali arrivato a fari spenti in estate per sostituire il partente Tchatchoua, che oggi difficilmente avrà chi lo rimpiange davvero al Bentegodi. Questo grazie anche e soprattutto al contributo immediato che ha saputo garantire il laterale algerino, che nella sua avventura in gialloblù si è conquistato anche un posto in pianta stabile nella nazionale dell'Algeria. Il tutto venendo acquistato dai belgi del Mechelen alla modica cifra di 2 milioni di euro.

L'altro, più chiacchierato però già sin dal momento del suo arrivo, è il brasiliano Giovane Santana. Il quale è costato ancora meno, essendo un acquisto a costo zero per quanto concerne il cartellino, pur arrivando con le stimmate di chi aveva qualcosa da dire, riuscendo poi via via a darne sempre conferma. Lui, come Belghali, è diventato rapidamente un protagonista di questo Verona, tanto da aver firmato il primo successo dei gialloblù in questa Serie A. Sullo sfondo, c'è Sogliano che osserva sornione, conscio di poter moltiplicare di un bel po' di volte la cifra spesa per loro, nel corso delle prossime finestre di mercato.