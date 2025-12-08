Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato così gli episodi da moviola del primo tempo di Torino-Milan, a partire dal rigore del vantaggio trasformato da Vlasic: “Non ci sono dubbi in merito: braccio larghissimo e movimento verso il pallone di Tomori. Giusto non sanzionare disciplinarmente il difensore del Milan".

Regolare anche il raddoppio, segnato da Duvan Zapata: “C’è un contatto fra Tameze e Nkunku ma è molto leggero, con Chiffi in pieno controllo della situazione. Non ci sono gli estremi per una revisione”.