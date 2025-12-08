Padova, Varas chiarisce: "Il gol è mio! Col Cesena punto importantissimo"

Kevin Varas, centrocampista del Padova e autore del gol che ha regalato ai biancoscudati il pareggio contro il Cesena, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal:

“Sono qui assieme a Lorenzo (Crisetig, ndr) perché dobbiamo dire di chi è il gol. Il gol è mio, l’ho sfiorata. L’importante era fare gol. Il punto è importantissimo. Abbiamo fatto un gran primo tempo e nel secondo tempo il loro gol ci ha un po’ tagliato le gambe. Oggi è stato il mio rientro e sono soddisfatto. Ero tranquillo e non ho sentito nulla. Si crea sempre un po’ di paura se non si è al top, ma mi sentivo bene. A livello personale sono contento, ma soprattutto per il fatto che ora sto bene. Ci siamo presi i giorni con calma, per un rientro giusto e sono soddisfatto. Ovvio che poi rientrare e fare gol è bello, ma questo passa in secondo piano. Mi sento bene”.