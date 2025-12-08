Genoa, Norton Cuffy: "De Rossi mi ha detto di continuare a correre e avere fiducia"

Brooke Norton-Cuffy vive la serata perfetta al Bluenergy Stadium, firmando il gol decisivo che regala al Genoa la vittoria per 2-1 contro l'Udinese nella quattordicesima giornata di Serie A. Il giovane esterno inglese, ai microfoni di Dazn, racconta le emozioni per il primo gol con la maglia rossoblù e svela i consigli di Daniele De Rossi che lo hanno guidato verso la rete vincente. Una prestazione di carattere per il classe 2004, sceso in campo nonostante l'influenza che lo aveva limitato negli allenamenti della settimana.

De Rossi ha detto in conferenza che per vincere servivano undici Norton-Cuffy. Ma alla fine è bastato uno solo, tu. Sei stato il vincitore di questa partita.

"È stato molto importante per me giocare bene in questa partita. L'Udinese è un avversario difficile. Ho avuto speranza, ho avuto fiducia sul gol. Ho continuato a correre. Il mister mi ha detto che in settimana dobbiamo avere un po' più di speranza, dobbiamo continuare a correre. Mi ha detto: Brooke, fatti trovare dietro e segneremo molti più gol. E continuiamo ad avere fiducia."

Quanto è stato importante per te trovare il tuo primo gol con questa maglia?

"Sì, abbiamo visto che tutti hanno lavorato forte oggi. Soprattutto anche complimenti ai ragazzi che sono entrati in campo, che hanno fatto quell'azione bellissima con Ekuban e Messias. I primi trenta minuti abbiamo giocato bene, poi abbiamo fatto gol. Poi gli ultimi dieci minuti hanno giocato sulla palla lunga. Non è facile contro l'Udinese, mi ricordo delle esperienze in cui è sempre difficile giocare qui, vincere, prendere punti. Allora oggi è un risultato importante qui. Complimenti anche all'Udinese per il bellissimo campo, che ti fa giocare. Sono contento per la squadra e per la vittoria."