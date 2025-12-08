Artistico regala il secondo successo consecutivo allo Spezia: battuta l'Entella 1-0

Spezia che si porta a casa la vittoria nel derby contro la Virtus Entella al fotofinish.

Decide il gol all'88' di Gabriele Artistico al termine di una sfida molto equilibrata. Da segnalare, nella prima frazione, il gol annullato ai Diavoli Neri di Bernat Guiu al 18' per fallo di mano dell'attaccante spagnolo, mentre nella seconda l'espulsione per doppia ammonizione al difensore dei padroni di casa Parodi.

Vittoria importante, la seconda consecutiva, per gli uomini di Roberto Donadoni, che certificano una netta ripresa dopo le difficoltà della prima parte di stagione. Adesso la zona tranquilla dista appena un punto.

Di seguito il quadro completo del turno di campionato e la classifica aggiornata del torneo cadetto:

SERIE B, 15ª GIORNATA

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Modena-Catanzaro 1-2

31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)

Avellino-Venezia 1-1

41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)

Frosinone-Juve Stabia 3-0

45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani

Mantova-Reggiana 0-1

53' Reinhart

Monza-SudTirol 1-1

32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)

Padova-Cesena 1-1

75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)

Bari-Pescara 1-1

9' Di Nardo (P), 82' Maggiore (B)

Virtus Entella-Spezia 0-1

88' Artistico