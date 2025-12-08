Artistico regala il secondo successo consecutivo allo Spezia: battuta l'Entella 1-0
Spezia che si porta a casa la vittoria nel derby contro la Virtus Entella al fotofinish.
Decide il gol all'88' di Gabriele Artistico al termine di una sfida molto equilibrata. Da segnalare, nella prima frazione, il gol annullato ai Diavoli Neri di Bernat Guiu al 18' per fallo di mano dell'attaccante spagnolo, mentre nella seconda l'espulsione per doppia ammonizione al difensore dei padroni di casa Parodi.
Vittoria importante, la seconda consecutiva, per gli uomini di Roberto Donadoni, che certificano una netta ripresa dopo le difficoltà della prima parte di stagione. Adesso la zona tranquilla dista appena un punto.
Di seguito il quadro completo del turno di campionato e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B, 15ª GIORNATA
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Modena-Catanzaro 1-2
31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)
Avellino-Venezia 1-1
41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)
Frosinone-Juve Stabia 3-0
45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani
Mantova-Reggiana 0-1
53' Reinhart
Monza-SudTirol 1-1
32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)
Padova-Cesena 1-1
75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)
Bari-Pescara 1-1
9' Di Nardo (P), 82' Maggiore (B)
Virtus Entella-Spezia 0-1
88' Artistico
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31
Cesena 27
Venezia 26
Palermo 26
Modena 26
Catanzaro 22
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Bari 15
Virtus Entella 15
Sudtirol 14
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10