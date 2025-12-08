Genoa, Malinovskyi: "Vittoria importante. Ora giochiamo con più energia"

Ruslan Malinovskyi celebra il dopo la vittoria per 2-1 contro l'Udinese nella quattordicesima giornata di Serie A. Il centrocampista ucraino, ai microfoni di Dazn, esprime tutta la soddisfazione per la rete realizzata su calcio di rigore e analizza il momento positivo della squadra rossoblù sotto la guida di Daniele De Rossi. Una vittoria sofferta ma meritata che conferma la crescita del gruppo e la capacità di lottare fino all'ultimo minuto per conquistare i tre punti.

Questa è una vittoria molto importante perché il Genoa segna tanto, ma soprattutto sa anche soffrire. Oggi avete fatto una gara da grande squadra, che sa soffrire e sa aspettare il momento giusto per colpire.

"Sì, speriamo che andiamo avanti, che non sbagliamo più. Questa storia dei rigori è un casino. È un po' sfortuna, un po' calci male, un po' il portiere fa bene. È parte del calcio. Allora speriamo che da questo punto, da questa partita, andiamo avanti e non sbagliamo più."

Qual è il segreto di questo nuovo Genoa? C'è molto entusiasmo, tutti i giocatori sono coinvolti.

"Penso che ora stiamo giocando con più energia. Puoi vedere che stiamo combattendo per ognuno, stiamo insieme. Penso che ci sia più credere, è così. Penso che tutti credono, la squadra crede."