Virtus Entella-Spezia 0-0 al 45'. Annullato un gol ai Diavoli Neri per fallo di mano

Finisce a reti inviolate il primo tempo del derby ligure fra Virtus Entella e Spezia, posticipo della 15ª giornata di Serie B. Da segnalare il gol annullato ai Diavoli Neri di Bernat Guiu al 18' per fallo di mano dell'attaccante spagnolo. Di seguito il quadro completo dei risultati del turno:

SERIE B, 15ª GIORNATA

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Modena-Catanzaro 1-2

31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)

Avellino-Venezia 1-1

41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)

Frosinone-Juve Stabia 3-0

45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani

Mantova-Reggiana 0-1

53' Reinhart

Monza-SudTirol 1-1

32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)

Padova-Cesena 1-1

75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)

Bari-Pescara 1-1

9' Di Nardo (P), 82' Maggiore (B)

In corso

Virtus Entella-Spezia 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match!