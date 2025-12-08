Torino-Milan 2-1 all'intervallo: i rossoneri si complicano la vita e perdono anche Leao
Torino avanti all'intervallo sul Milan per 2-1 grazie a un inizio folgorante, facilitato da alcune situazioni al limite del masochismo in casa Milan. Granata avanti grazie a un rigore concesso per un fallo di mano di Tomori al 10'. Dal dischetto Vlasic la mette alla sinistra di Maignan che intuisce ma questa volta non ci arriva.
Raddoppio con Duvan Zapata al 17'.Grande ripartenza dei granata su pallone perso da Nkunku, Vlasic si avvia verso il limite dell'area e scarica verso destra per Zapata che prende la mira e scarica un rasoterra di destro che finisce tra le gambe di Pavlovic e supera Maignan. Il colombiano non segnava da 14 mesi.
Partita che si riapre al 24' grazie ad Adrien Rabiot al suo primo con la maglia del Milan. Il francese fa tutto da solo, liberando un sinistro potente da fuori area che cambia traiettoria e supera Israel.
Milan che perde per infortunio Rafa Leao. L'attaccante esce al 31' toccandosi l'inguine. Al suo posto viene inserito l'ex della partita, Samuele Ricci. Cambia pertanto l'assetto con Christopher Nkunku che diventa prima punta e Ruben Loftus-Cheek avanzato a supporto del francese, lasciando a Ricci il ruolo di mezz'ala destra.