TMW Milan in crisi, ma il club sta già programmando il futuro con Massimiliano Allegri

Un solo gol nelle ultime cinque giornate di campionato, sette punti nelle ultime sette partite. I numeri del Milan, dopo il ko con il Sassuolo, sono sotto gli occhi di tutti. Se fino a qualche settimana fa i rossoneri erano addirittura considerati una potenziale sfidante per l’Inter, a cui questa sera basterà un pareggio per fare proprio lo scudetto, l’approssimarsi della fine del campionato mette addirittura in discussione la qualificazione alla Champions per la squadra di Massimiliano Allegri, che rischierebbero di trovarsi a +3 dalla Roma se i giallorossi domani battessero la Fiorentina.

Nel frattempo, però, la dirigenza non ha dubbi e continua a programmare il futuro con il tecnico livornese. Sono ormai diventati tanti gli incontri tra lo stesso Allegri e i vertici: solo due giorni fa, quasi quattro ore di confronto con Giorgio Furlani, per delineare richieste e strategie in vista del mercato estivo. Troppi per pensare che, in questo momento, a Casa Milan stiano valutando una qualsiasi altra strada diversa da quella che porta alla conferma dell’attuale allenatore.

Certo, si passa dal campo. Proprio lo scenario citato in apertura è quello cruciale: la Champions League è una necessità, per entrambi. Sia il Milan sia Allegri: la programmazione di cui sopra passa inevitabilmente - anche per le richieste del livornese, che vorrebbe aumentare la qualità in rossa. Si passa da lì, insomma, dall’Europa che conta. Ma al momento non c’è alcun dubbio sull’intenzione di andare avanti insieme.