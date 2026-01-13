Milan, incredibile sfortuna per Fullkrug: frattura al dito di un piede, fuori almeno un mese

Continua l'emergenza offensiva per il Milan, che perde anche il nuovissimo acquisto Niclas Fullkrug per almeno un mese: secondo Sportmediaset, il rossonero si è rotto il dito di un piede e dovrà rimanere fuori almeno fino a metà febbraio. L'ennesima cattiva notizia per Allegri, che ha già dovuto rinunciare a lungo a Leao, Pulisic e Nkunku, con Gimenez ancora fuori dopo l'operazione.

Ipotizzando un mese esatto di stop, il rientro di Fullkrug potrebbe avvenire a Pisa, il 15 febbraio: praticamente certa la sua assenza per le prossime cinque gare dei rossoneri, ad iniziare dalla sfida al Como del 15 gennaio. Di seguito il calendario rossonero fino al Pisa:

Giovedì 15 gennaio

Como-Milan

Domenica 18 gennaio

Milan-Lecce

Domenica 25 gennaio

Roma-Milan

Domenica 1 febbraio

Bologna-Milan

Domenica 8 febbraio

Milan-Como