Dei quattro attaccanti non ne ha funzionato uno. Ora tempo per scegliere la coppia giusta

A Roma, il Milan ha fatto molta fatica a creare azioni offensive con continuità; le uniche due segnate sul taccuino sono la conclusione di Rabiot ad inizio ripresa, sporcata in angolo da Svilar, e il gol di De Winter, arrivato su corner successivo ad un lungo rinvio di Maignan per Nkunku. Ma, per il resto, sia con la coppia Leao-Nkunku che con Pulisic-Fullkrug, poco o nulla.

Le scelte

Allegri aveva deciso di iniziare la partita con la stessa coppia dell'andata: Leao e Nkunku. Non ha funzionato: i due hanno faticato a far salire la squadra, hanno tenuto pochissimo il pallone e non sono stati adeguatamente serviti dai compagni di squadra. Non è andata meglio a Pulisic e Fullkrug, entrati sullo 0-1 e incapaci di creare pericoli dalle parti di Svilar. A fine gara, il tecnico livornese ha così commentato la prova dei quattro attaccanti: "Tutti e quattro sono giocatori importanti. Nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, Leao e Nkunku stavano crescendo: ma avevo bisogno di un saltatore e della cattiveria di Pulisic che poteva chiudere la partita. Poi come sempre penso una cosa e ne succede un'altra..."

A Bologna

Tra una settimana esatta a Bologna, Allegri dovrà scegliere: provare la coppia titolare Pulisic-Leao o provare a mettere il 9 vero (Fullkrug) dall'inizio per dare più respiro alla squadra? Schierare ancora Nkunku dal primo minuto nonostante la prova opaca di Roma? Ha circa sette giorni di allenamenti, a cominciare da oggi, per fare la scelta giusta.