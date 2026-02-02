Milan, Gimenez può partire in estate: il riscatto di Fullkrug può essere un'occasione

Situazione delicata in casa Milan per quanto riguarda l'attacco. La società rossonera innanzitutto dovrà risolvere al più presto la questione Mateta e nella giornata di oggi ci saranno sviluppi decisivi in questo senso. L'attenzione però è rivolta anche agli altri elementi del reparto offensivo del team di Massimiliano Allegri. Uno su tutti è Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, ai box per un infortunio, è stato però protagonista di una prima parte di stagione decisamente sottotono con nessun gol all'attivo nelle occasioni in cui è sceso in campo.

In estate potrebbe anche partire

Fino a questo momento l’investimento effettuato dal club per assicurarsi le sue prestazioni sportive da 28,5 milioni di euro più bonus si è rivelato infruttuoso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, quest’estate potrebbe anche decidere di lasciare Milano qualora ci fosse la possibilità. La sensazione è che il suo periodo al Milan sia volto già al termine.

La situazione di Fullkrug

Da decifrare anche il futuro di Fullkrug, appena arrivato alla corte di Allegri. L’attaccante è stato molto utile in queste prime apparizioni e, sempre secondo la rosea, il diritto di riscatto relativamente basso, 5 milioni di euro, che andrà versato poi al West Ham potrebbe rivelarsi un affare interessante per avere un attaccante di scorta di assoluta affidabilità.