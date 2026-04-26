Milan-Juventus, a San Siro c'è anche Cardinale: mancava dal derby con l'Inter
Serata di cartello a San Siro non solo in campo, ma anche in tribuna. In occasione di Milan-Juventus, gara valida per la trentaquattrsima giornata di Serie A, sugli spalti è stato avvistato Gerry Cardinale, founder e managing partner di RedBird.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il dirigente italoamericano continua a seguire da vicino la squadra, confermando una presenza più assidua rispetto al passato nel corso del 2026. Non è infatti la prima volta che Cardinale assiste dal vivo a una partita casalinga del Milan in questa stagione.
L’ultima apparizione risaliva ai primi di marzo, in occasione del derby contro l’Inter, deciso da una rete di Estupinan per l’1-0 finale. Un segnale chiaro di vicinanza al club in una fase cruciale della stagione.