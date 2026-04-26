Serie A, la classifica aggiornata: il Como riaggancia la Roma e mette pressione a Spalletti
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Il Como espugna il Ferraris e aggancia la Roma al quinto posto in classifica, a -2 dalla Juventus e quindi dalla Champions League. Il Genoa, invece, è ormai virtualmente salvo con 39 lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 34° turno:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 61 (34)
Roma 61 (34)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (34)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
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