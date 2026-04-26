Marotta sul caso Rocchi: "Inter estranea ai fatti. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Torino, rispondendo ad alcune domande sul caso arbitrale che è arrivato come un terremoto sul calcio italiano e che riguarda anche il club nerazzurro, tirato in ballo per presunte designazioni da parte di Rocchi di arbitri graditi alla società milanese: "Apprendiamo tutto dalla stampa, i comunicati e le dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi e abbiamo agito nella massima correttezza. L'anno scorso, oggettivamente, abbiamo avuto delle decisioni avverse, anche acclarate dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma. Oggi pensiamo solo allo Scudetto. L'Inter è estranea ai fatti e lo sarà anche in futuro. Non ho niente da aggiungere a questo".

Cosa pensa delle partite che sono state tirate in ballo?

"Sono sorpreso perché non ricordo. Non voglio comunque addentrarmi, ho risposto in modo esaustivo e non voglio entrare nel merito. Voglio tranquillizzare tutti i tifosi, siamo qui a Torino perché vogliamo portare a casa questo Scudetto meritato".

Siete a un passo dal double Scudetto-Coppa Italia, meritate i complimenti.

"I complimenti vanno riservati all'allenatore e alla squadra. Dobbiamo ancora arrivare al doppio traguardo, la squadra è concentrata sull'esame di stasera e poi penseremo agli altri avversari sia in campionato che in Coppa Italia".