TMW Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione

Con la giornata odierna, come fanno sapere i canali ufficiali del club, è tornato in campo il Bari, che - dopo il tremendo ko di venerdì contro l'Avellino - ha ripreso la preparazione in vista della sfida di venerdì 1° maggio, che opporrà i biancorossi alla Virtus Entella, che giocherà sicuramente con il coltello tra i denti perché, portatasi fuori dalla zona playout, vuole centrare la salvezza. Che sembra invece lontanissima per i pugliesi, ora terzultimi e virtualmente retrocessi in Serie C se il campionato di Serie B fosse terminato. ieri.

"Virtualmente", però, non è forse la parola più adatta, perché sì, a oggi non c'è retrocessione, ma la gara contro i liguri è il primo crocevia determinante per il futuro dei baresi. Che proprio venerdì, penultima giornata del torneo, potrebbero veder concretizzarsi lo spettro della terza serie italiana. Se il Bari dovesse perdere contro con la Virtus Entella e contemporaneamente il Pescara battesse il Padova, per la squadra di Moreno Longo - per altro di nuovo in bilico - sarebbe Serie C matematica, perché i biancorossi, a 90' poi dal termine, potrebbero agganciare solo gli abruzzesi, che dalla loro hanno però gli scontri diretti. Così come li ha l'Empoli, scivolato ieri in zona playout e ipoteticamente raggiungibile.

Gli ultimi cinque posti della classifica cadetta, infatti, recitano questo:

16 Empoli 37

17 Pescara 34

18 Bari 34

19 Reggiana 34

20 Spezia 33

La settimana quindi non sarà delle più semplici da affrontare, l'allenamento di oggi sarà anche a porte chiuse. Ma lo scenario illustrato desta non poche preoccupazioni...