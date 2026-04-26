TMW Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta

Troppo Venezia, ieri, per l'Empoli, che è caduto ieri 2-0 in casa della capolista, ormai a tre soli punti dalla promozione in Serie A. Niente di male in questo, e ci mancherebbe, se non fosse che il ko di ieri - congiuntamente poi agli altri risultati maturati negli altri campi - ha trascinato gli azzurri in zona playout. Non sono bastati l'atteggiamento e la voglia di crederci, e anche una prestazione comunque non indecorosa, la classifica è ora preoccupante, soprattutto perché i toscani non sono abituati a campionati di Serie B su questo livello "di battaglia".

Chiariamo meglio. L'ultimo campionato di Serie C dei toscani risale alla stagione 1995-1996, e in due anni fu subito Serie A, categoria che ha li visti alternarsi alla Serie B: una sorta di saliscendi che ha visto basse posizioni di graduatoria in A, ma sostanzialmente mai in categoria cadetta. Fa eccezione la stagione 2011-2012, salvata solo dai playout, ma la situazione allora era diversa, la società sembrava avere le idee più chiare sotto tanti aspetti. Poi, quando un certo tipo di lotta manca da anni, è chiaro diventa più difficile da affrontare. Non si è preparati, sotto nessun aspetto, e anzi, se si guardano i nomi in rosa, viene difficile pensare che l'Empoli possa valere quella posizione di classifica.

Fabio Caserta, dal momento del suo arrivo, ha mescolato spesso le carte, provando a cercare la quadra giusta, ma anche con lui, terzo allenatore della stagione, qualcosa è mancato. Ed è forse proprio l'abitudine a lottare per salvarsi in Serie B a mancare. L'aspetto mentale è molto più influente di quanto si possa credere.

A ogni modo, ancora niente è compromesso, perché ci sono altre due partite da giocare, e la storia attuale può essere riscritta. Il vero problema nasce però dal fatto che non tutto è in mano azzurra, si legherà anche ai risultati degli altri. Ecco quindi che vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta.