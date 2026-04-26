Milan-Juventus, protesta a sorpresa della Curva Sud: coreografia contro il caro biglietti
Non solo calcio a San Siro nel pre-partita di Milan-Juventus. A pochi minuti dal fischio d’inizio, la Curva Sud ha lanciato un segnale forte alla società con una coreografia dal chiaro significato polemico. Nel secondo anello blu, utilizzando le luci dei telefoni, i tifosi hanno composto la scritta “€ 139”, riferimento diretto al prezzo dei biglietti per la sfida di campionato. Un gesto simbolico ma eloquente, che evidenzia il malcontento crescente per il costo degli ingressi allo stadio.
Una protesta che si inserisce in un contesto più ampio e non riguarda solo il Milan. Anche in Inghilterra, infatti, i sostenitori del Liverpool hanno recentemente alzato la voce contro il caro biglietti. Prima della gara con il Crystal Palace è comparso uno striscione inequivocabile: “Ascoltate i tifosi, non ammazzate la Kop”, accompagnato dal coro “Enough is enough, greedy bastards, enough is enough”.