Milan, Bartesaghi ammette: "Con la Juventus ci giochiamo tanto, è un momento-chiave"

Vigilia carica di tensione e significati per il Milan, atteso dalla sfida contro la Juventus in un momento chiave della stagione. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Milan TV, sottolineando l’importanza del match.

L'esterno rossonero non ha nascosto il peso della gara: “È un momento decisivo per la nostra stagione, non è un Milan-Juve qualsiasi: ci giochiamo tanto e anche loro”. Parole che fotografano perfettamente il clima che accompagna uno dei big match più attesi del campionato.

Bartesaghi si è poi soffermato anche sull’aspetto tattico della sfida: “Mi aspetto una partita difficile, è pur sempre un grande scontro del nostro campionato. Si deciderà molto sugli esterni: ci siamo allenati tanto in settimana e credo che faremo bene”.