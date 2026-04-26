Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"

Vittoria importante ieri per l'Entella firmata Luigi Cuppone. E proprio l'attaccante biancoceleste, dopo il match contro il Padova, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società: "Sapevamo l'importanza della partita - ha esordito -. Sapevamo quanto erano importanti questi tre punti, siamo soddisfatti della grandissima partita di squadra e di aver vinto".

Avete aumentato i giri del motore più passava il tempo.

"Come detto, sapevamo l'importanza della gara. Siamo riusciti a partire bene nel primo tempo. Nei primi 15 minuti abbiamo spinto tanto e poi con il passare dei minuti nel secondo tempo siamo riusciti a portare avanti la gara e a segnare il gol vittoria".

Impatto molto forte. Cinque gol da gennaio ad ora.

"Avevo questa speranza nel corso degli anni che mi portavo avanti perché volevo cercare di mettermi in mostra anche in una categoria superiore. E quando ho avuto l'opportunità che mi ha dato l'Entella ho cercato di valorizzare questo momento. Sono molto contento anche per i sacrifici fatti dalla mia famiglia. Mi godo questo momento".

Adesso ci sono due partite importanti.

"Le due gare che dobbiamo fare sono importantissime perché sappiamo quanto sia importante per ogni singolo giocatore rimanere in questa categoria. Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile".