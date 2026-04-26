Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Foggia, un dramma a tinte più nere che rosse. Numeri impietosi per la retrocessione in D

Foggia, un dramma a tinte più nere che rosse. Numeri impietosi per la retrocessione in DTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
Claudia Marrone
Oggi alle 20:56Serie C
Claudia Marrone

Tutto negli ultimi 90', che alla fine sono stati fatali per il Foggia, che retrocede in Serie D senza neppure poter disputare i playout: la sconfitta odierna contro la Salernitana, che allo 'Zaccheria' si è imposta per 1-1, unitamente poi al pareggio del Giugliano, ha portato a 10 punti la differenza tra i gialloblù e i Satanelli, che non hanno quindi potuto godere di una ulteriore possibilità per mantenere la categoria. Come noto, infatti, gli spareggi salvezza si giocano solo se tra le due squadre intercorre una differenza entro gli 8 punti.

Numeri disastrosi quelli del Foggia, che è retrocesso con Trapani e Siracusa, che avevano però rispettivamente 25 e 11 punti di penalità. I pugliesi hanno chiuso la stagione con soli 27 punti, arrivati a fronte di 23 sconfitte, 9 pareggi e 6 vittorie, con anche l'aggravante dei gol: 29 quelli fatti, 63 quelli subiti.
Il tutto, in una stagione che ha portato a quattro allenatori stagionali, con Enrico Barilari richiamato per questi ultimi 90' dopo la disastrata gestione di Michele Pazienza, che in 10 gare alla guida della squadra ha portato a una sola vittoria e una media punti di 0.50, la peggiore della sua carriera.

Difficile a ora capire quale sia il progetto della nuova proprietà, con Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto che avevano rilevato il club da Nicola Canonico, che aveva mantenuto gli impegni federali. Non ci saranno ribaltoni, certo, ma ripartire dalla Serie D, dopo un'annata fatta anche di dura contestazione da parte del pubblico, sarà piuttosto ostico.

Articoli correlati
Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita" Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita"
Salernitana, Cosmi: "Grazie a questa città ho ritrovato voglia di allenare" Salernitana, Cosmi: "Grazie a questa città ho ritrovato voglia di allenare"
Serie C, i risultati al 45': Catania in svantaggio, Foggia nei guai Serie C, i risultati al 45': Catania in svantaggio, Foggia nei guai
Altre notizie Serie C
Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita" Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita"
Salernitana, Cosmi: "Grazie a questa città ho ritrovato voglia di allenare" Salernitana, Cosmi: "Grazie a questa città ho ritrovato voglia di allenare"
Arezzo in B, il tecnico Bucchi: "Fatto qualcosa di straordinario, proveremo a ripeterci"... Arezzo in B, il tecnico Bucchi: "Fatto qualcosa di straordinario, proveremo a ripeterci"
Ricci, quanti rimpianti. Senza la penalizzazione il Siracusa avrebbe disputato almeno... TMWRicci, quanti rimpianti. Senza la penalizzazione il Siracusa avrebbe disputato almeno i playout
Foggia, un dramma a tinte più nere che rosse. Numeri impietosi per la retrocessione... TMWFoggia, un dramma a tinte più nere che rosse. Numeri impietosi per la retrocessione in D
Arezzo in B, lo storico ds Fioretti: "Con i giusti acquisti si può fare bene e anche... Esclusiva TMWArezzo in B, lo storico ds Fioretti: "Con i giusti acquisti si può fare bene e anche sognare"
Torres, Udassi tuona: "Rimaniamo perplessi, come club, per il modo in cui si è concluso... Torres, Udassi tuona: "Rimaniamo perplessi, come club, per il modo in cui si è concluso il torneo"
Serie C, è terminato il Girone C: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e... Serie C, è terminato il Girone C: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter pareggia ma adesso è a una vittoria dallo scudetto. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.1 Torino-Inter 2-2, le pagelle: Simeone e Vlasic la faccia della rimonta. Chivu non avverte il pericolo
Immagine top news n.2 Cuore granata per la doppia rimonta del Torino. 2-2 il finale contro l'Inter
Immagine top news n.3 Bufera arbitri, parla il legale di Rocchi: "Imputazioni non chiare, non sono indicate le altre persone"
Immagine top news n.4 Como, Fabregas "La Roma ha preso Malen, la Juve Boga... Noi nessuno e oggi siamo pochi"
Immagine top news n.5 Marotta sul caso Rocchi: "Inter estranea ai fatti. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Como riaggancia la Roma e mette pressione a Spalletti
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina vicina al traguardo, il Sassuolo resta decimo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.2 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan-Juventus, protesta a sorpresa della Curva Sud: coreografia contro il caro biglietti
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu: "Diamo merito al Torino perché ci ha creduto"
Immagine news Serie A n.3 Vieri: "Mi faccio delle domande se non segnano per 4 mesi Lautaro o Thuram, non per Pulisic"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "Caos arbitri? Io parlo di calcio, sono pagato per questo"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Bartesaghi ammette: "Con la Juventus ci giochiamo tanto, è un momento-chiave"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Kelly: "Partita importante per la nostra stagione, non possiamo rilassarci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta
Immagine news Serie B n.2 Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Immagine news Serie B n.3 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi: "Grazie a questa città ho ritrovato voglia di allenare"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo in B, il tecnico Bucchi: "Fatto qualcosa di straordinario, proveremo a ripeterci"
Immagine news Serie C n.4 Ricci, quanti rimpianti. Senza la penalizzazione il Siracusa avrebbe disputato almeno i playout
Immagine news Serie C n.5 Foggia, un dramma a tinte più nere che rosse. Numeri impietosi per la retrocessione in D
Immagine news Serie C n.6 Arezzo in B, lo storico ds Fioretti: "Con i giusti acquisti si può fare bene e anche sognare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?